وزير الدفاع التونسي يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية

قدم وزير الدفاع التونسي، “عبد الكريم الزبيدي”، اليوم الأربعاء، أوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.

ويعد وزير الدفاع التونسي، والذي يبلغ من العمر 69 عاما، أحد أبرز المتنافسين على كرسي الرئاسة في تونس، حسب “وكالة رويترز”.

ولا يحمل “عبد الكريم الزبيدي”، أي خلفية عسكرية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب.

وبعد تقديم أوراق ترشيحه للإنتخابات، قال الزبيدي إنه سيستقيل من منصبه، وذلك لضمان الشفافية الكاملة.

وشغل “عبد الكريم الزبيدي” منصب وزير الصحة في 2001، وبعد الثورة عين وزيرا للدفاع حتى مارس 2013، وفي 2017 عينه رئيس الحكومة “يوسف الشاهد”، وزيرا للدفاع من جديد.

وسيكون وزير الدفاع التونسي، من أشد منافسي “يوسف الشاهد”، والذي أعلن حزبه عن ترشيحه للإنتخابات المقبلة.

وكانت الإنتخابات الرئاسية التونسية، مبرمجة في 17 نوفمبر القادم، إلا أن وفاة الرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي”، دفعت هيئة الإنتخابات إلى الدعوة إلى إنتخابات مبكرة في سبتمبر.