وزير الدفاع الصهيوني: “التنسيق الأمني سبب بقاء محمود عباس حيا”

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وزير الدفاع الصهيوني: “التنسيق الأمني سبب بقاء محمود عباس حيا”
بقلم  مصطفى.ق

قال وزير الدفاع الصهيوني “أفيغدور ليبرمان”، إنّ التنسيق الأمني هو أساس الاتفاق بين الفلسطنيين وحكومة الكيان.

وقال إن الرئيس محمود عباس لا يزال على قيد الحياة بفضل هذا التنسيق.

ونقلت صحيفة “”تايمز أوف إسرائيل” الصهيونية عن ليبرمان قوله، أثناء فعالية أجريت في القدس.

أن عباس معني بالتنسيق الأمني ليس بأقل منا وربما أكثر، وهو لا يزال على قيد الحياة بفضل هذا التنسيق”.

مضيفا أن التنسيق الأمني هو الذي أنقذ عباس من الموت سنة 2007.

وشدد ليبرمان على أنه ليس خائفا من تهديد الرئيس الفلسطيني بقطع التنسيق الأمني.

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