وزير الدفاع اليمني: لاخطوط حمراء أمامنا وكل الاحتمالات مفتوحة

أكد وزير الدفاع اليمني أن لاخطوط حمراء أمامنا وكل الاحتمالات مفتوحة. كما أن أسلحتنا الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل لأبعد مما يتوقعه الأعداء.

وأضاف الوزير ان اليمن يتمسك بجدارة بحقه بالإطلالة الجيواستراتيجية على مضيق باب المندب. وايضا بالإطلالة الجيوستراتيجية على مضيق باب المندب.

وكشف وزير الدفاع اليمني ان هدف التحالف الصهيوني الأمريكي إجبار اليمن على التراجع عن دعم فلسطين.

كما وجه ذات الوزير تحذير من ان كل سفن العالم ستكون آمنة عدا السفن التي حددتها القوات اليمنية.

وكانت القوات العسكرية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق منع كل السفن المتوجه غلى الكيان الصهيوني.