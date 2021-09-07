وزير الرقمنة والإحصائيات يُشجع المواهب المبدعة

شارك وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، في الحفل الختامي الرسمي للنسخة السابعة من “الجزائر هواوي: بذور المستقبل” لعام 2021.

وخلال الكلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير على أهمية هاته التظاهرات الموجه للمواهب الجزائرية الشابة المتحمسة للابتكار والإبداع في مجال الاتصالات والرقمنة والتي تشكل لفيفا من المهارات التي تستمد منها، التقنيات الرقمية وصناعات الجيل الرابع، والموارد البشرية المؤهلة والمواهب التي تحتاجها الجزائر لتحولها الرقمي.

كما لاحظ الوزير بارتياح كبير، إلى جانب تطوير المهارات التقنية لهذه المواهب الشابة، أن هذا البرنامج يضع التنمية الشخصية في صميم التدريب الذي تحظى به نخب المستقبل.

وأضاف شرحبيل،”و فضلاً عن القدرات والقيم القيادية لدى هذه المواهب الشابة، ستسمح لهم بتكوين شخصية قيادية ، من شأنها أن تشكل ضمانا لإنجاح مشاريعهم المستقبلية”.

علاوة على ذلك، أشاد الوزير بالحماس الكبير والشغف الذي يستلهم الطلاب القادمين من عدة جامعات والعديد من معاهد الوطن.

وفي الأخير، هنأ الوزير، الطلاب وحاملي المشاريع، على روح المبادرة والمنافسة، وشجعهم بشدة، على الاستمرار في درب السعي الدائم للتميز والجودة الأكاديمية والإدارية بتبني قيم المواطنة والأخلاقيات التي تُصَنفِهم كنخب اقتصادية مستقبلية.

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