وزير الري: إستغلال المياه المستعملة المصفاة في السقي الفلاحي

أكد وزير الري، طه دربال، على أهمية إستغلال المياه المستعملة المصفاة في السقي الفلاحي بهذه الولاية وعلى المستوى الوطني.

وأشار الوزير الذي عاين محطة تصفية المياه المستعملة بمنطقة الخناق في إطار زيارة عمل وتفقد الى ولاية البيض. إلى ضرورة إستغلال المنشآت القاعدية للتطهير من خلال إستغلال المياه المستعملة المصفاة. والتي تعتبر ثروة وأحد الحلول الناجعة من أجل مواجهة الشح في الموارد المائية بالنظر إلى نقص التساقطات المطرية وولاية البيض على غرار ولايات الوطن الأخرى. يجب أن تستغل فيها هذه المياه المصفاة في السقي الفلاحي.

وذكر أن خطة القطاع ومخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 14 نوفمبر 2023 قد أقر خطة عمل بـ 155 مليار دج لإعادة تأهيل وتوسيع كل أنظمة تصفية المياه المستعملة الموجودة عبر الوطن. وانجاز محطات تصفية جديدة، وإنجاز المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة من أجل تمكين الفلاحين من سقي الأراضي الفلاحية بدون تقييد.

وأشار إلى أنه سيتم إدراج المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة لمحطة التصفية بالبيض. حتى يتسنى سقي جميع المحاصيل الفلاحية دون استثناء بهذه المياه المصفاة. كما سيتم بولاية البيض إدراج محيط فلاحي تتجاوز مساحته 430 هكتار متواجد بالقرب من محطة التصفية لسقي أراضيه بهذه المياه وفقا لشروحات مدير الموارد المائية.

وأمر دربال بإعداد دراسات شاملة وبطاقات تقنية لكل النقاط السوداء عبر تراب الولاية. التي تتطلب الحماية من خطر الفيضانات من أجل التكفل بها.

وبعاصمة الولاية أيضا عاين الوزير محطة الضخ بالمياه الصالحة للشرب بمنطقة لقرمي واستمع إلى عرض حول مشروع تدعيم المدينة بقناة ثانية لجر الماء الشروب. على طول 17 كلم للرفع من الحصة اليومية لتزويد المواطنين بالمياه. حيث دعا مسئولي قطاع الموارد المائية إلى الإسراع في إعداد دفاتر الشروط للإنطلاق في هذا المشروع.