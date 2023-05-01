وزير الري: الجزائر تتوفر على 25 محطة لتحلية مياه البحر

قال وزير الري طه دربال حصريا للنهار tv ان الجزائر تتوفر على 25 محطة لتحلية مياه البحر تنتج 821 مليون متر مكعب. كما تم رفع نسبة توفير الماء إلى 42% ثم 60 % مع إنجاز محطات تحلية مياه البحر.

وأضاف دربال في حصة 52 دقيقة إقتصاد أن قطاعه سجل 26 ألف رخصة حفر الآبار سنة 2022 . وقدر حجم المياه المستعملة المصفاة حاليا بـ 500 مليون متر مكعب يضيف الوزير.

وتابع ذات المسؤول أن شبكات التوزيع القديمة تسبب في ضياع 30 بالمائة من المياه.

ومن جهة اخرى كشف وزير الري أنه يريد انتفاضة في التسيير والابتعاد عن طرق التسيير التقليدية في مجال المياه. مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية وقال بهذا الخصوص “أنا وعمال القطاع نتحمل المسؤولية وسنعمل على مواجهة الوضعية الحالية .”