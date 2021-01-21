وزير السكن: الإنطلاق في إنجاز 145 ألف سكن وتسليم 200 ألف وحدة سنة 2020

قال كمال ناصري وزير السكن والعمران والمدينة، أن برنامج الرئيس إلتزم خلال الخماسي 2020/ 2024 بإنجاز مليون وحدة سكنية.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية لعرض حصيلة السكن لسنة 2020، أن قطاع السكن من أبرز القطاعات ذات الأهمية القصوى في الجزائر.

وأوضح ناصري، أن سنة 2020 بالرغم من الأحداث تعتبر سنة انجازات كبيرة من خلال إنجاز وتسليم السكنات.

وكشف ناصري، أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2020، تم الإنطلاق في إنجاز 145 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.

كما تم تسليم 177 الف سكن وتوزيع لسكنات على مدار السنة، وخلال الأعياد الوطنية والمناسبات من خلال توزيع 200 الف سكن.

وأعلن الوزير، أن إنجاز السكنات لم يكن هينا نظرا للمشاكل وشح الأوعية العقارية في بعض الولايات وتم تجاوز الأمر.

وأكد في ذات السياق، أن هذه السكنات لا معنى لها دون مرافق عمومية، خاصة المرافق التي تم إنجازها هذه السنة وهي المؤسسات التربوية.

وقال ناصري، أنه تم تسليم 585 هيكل مدرسي، و1170 هيكل دعم مدرسي، بالإضافة إلى 34800 مقعد بيداغوجي جديد.

كما تم تسليم أكثر من 15 ألف سرير و40 منشأة لقطاعات أخرى.

وأكد الوزير، أن الوزارة تسعى إلى تجسيد برنامج الرئيس من خلال انجاز مليون وحدة لضمان العيش الكريم للمواطن.

ولا يمكن تجسيده سوى تسليم سكنات ذات جودة على غرار الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي والغاز الكهرباء والمساحات الخضراء.

وفي سياق ذي صلة، كشف ناصري أن قطاع السكن تكفل بالمتضررين من الزلزالين بولايتي ميلة وسكيكدة السنة المنصرمة.