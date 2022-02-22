وزير السكن بلعريبي يُستقبل من قبل وزير البلدية في قطر

اجتمع عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية بمكتبه، مع محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة في قطر.

كما تم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر والجزائر في مجالات التطوير العمراني. في حين تم إطلاع وزير السكن على الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وما تحقق من إنجازات في هذا المجال.

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وأستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بالقصر الأميري بالدوحة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تم عقد جلسات موسعة وانفرادية بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

هذا وشرع رئيس الجمهورية، في زيارة دولة لدولة قطر، السبت. أين كان في إستقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان في توديع الرئيس تبون، بالجزائر، كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة.

للإشارة فإن الرئيس تبون تبون شرع في زيارة دولة إلى قطر، تدوم يومين، ابتداء من السبت 19 فيفري. وذلك بدعوة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين. ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

كما سيشارك الرئس تبون في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.