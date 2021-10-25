وزير السكن.. تحويل كل خزانات أحياء LPP إلى “سيال” و”ADE”

أشرف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، على ترأس اجتماع ضم إطارات الوزارة وكذا مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI. وخُصّص الاجتماع لعرض حال عن كل الأحياء التي تُسيّر من طرف مؤسسة (ABI) المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وطُرق نقل التسيير من المؤسسة إلى جمعيات الأحياء وذلك وفق ما نص عليه قانون الترقية العقارية 11/04.

وذكرت وزارة السكن في بيان لها، أ ن عدد الأحياء التابعة للمؤسسة هو 86 حي من أصل 114 على المستوى الوطني. كما تم التطرق إلى وتيرة إنجاز خزانات المياه التي تُزوِد كافة أحياء سكنات الترقوي العمومي LPP.

وأسدى وزير السكن، تعليمات بتحويل كل الخزانات إلى مؤسسة المياه والتطهير “SEAAL” ومؤسسة الجزائرية للمياه .”ADE”

وترأس في نفس اليوم، وزير السكن، بمقر الوزارة اجتماعاً رفقة مدير مؤسسة فرع التسيير العقاري “GEST IMMO”. وحضر الاجتماع كل من إطارات الوزارة والمدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني.

وتم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى السُبُل الكفيلة بتحسين طرق تسيير أحياء عدل – حسب بيان وزارة السكن-.

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وكان المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني، قد ترأس في وقت سابق، اجتماعا تنسيقيا بمقر المديرية. وخصص الاجتماع للتحضير لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة، والوقوف على مختلف الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بتسليم السكنات.

وبعد سماعه العام لعرض مفصل عن كل مديرية، ألحّ المدير العام على ضرورة تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية. خاصة منها المتعلقة بتسوية العقود النهائية لسكنات صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن.

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