وزير السكن: تقديم إعانات للمتضررين من زلزال ميلة

كشف وزير السكن، كمال ناصري، اليوم السبت، أنه تم تقديم إعانات للمتضررين من زلزال ميلة.

وقد وصل اليوم السبت وفد وزاري ثان الى ميلة للوقوف على حجم الخسائر الناجمة عن الهزة الارضية.

وقال وزير السكن “تابعنا الاوضاع في ميلة، وستكون هذه الزيارة فرصة للوقوف على حجم الخسائر “.

وكشف ناصري عن تخصيص فرق تقنية لمعاينة المنشآت المتضررة، بما فيها السكنات، حيث تم تسخير 60 مهندس نزلوا الى الميدان لتقييم الأوضاع على المستوى التقني.

وأشار الوزير أنه سيتم تقديم الاعانات، وكل ما يلزم لرفع الغبن على المواطنين الذين تأثروا بالازمة.

وشدد ناصري على ضرورة ايحاد حلول سريعة للمواطنين الذين تأثرت منازلهم، وهم في الخانة الحمراء.