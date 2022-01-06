وزير السكن: معالجة أكثر من 700 ألف ملف لتسوية البنايات

قال وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أنه تم إيداع 948 ألف ملف من أجل تسوية البنايات، وتم معالجة أكثر من 700 الف ملف.

وأضاف وزير السكن خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول قانون 15/08 أنه تم إسداء التعليمات اللازمة للولاة. من أجل إعادة تفعيل اللجان لدراسة ما تبقى من الملفات.

أما بالنسبة للجزائر العاصمة، فقد تم إيداع أكثر من 127 ألف ملف. حيث بلغت الملفات المدروسة أكثر من 121 ألف ملف. كما تم قبول 36 ألف ملف.

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