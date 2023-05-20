وزير السكن: ملعب نيلسون مانديلا وجامع الجزائر الأعظم مضادان للزلازل

قال اليوم وزير السكن محمد طارق بلعريبي ان الوزارة ،أنجزت الملاعب الرياضية الكبرى على غرار ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة بسعة 40 الف. و المركب الاولمبي ميلود هدفي بوهران وملعب الدويرة وتيزي وزو وفقا للتدابير والأحكام المقاومة للزلازل .

كما كشف وزير السكن، أنها أسدت بإدخال أحدث التكنولوجيات المستعملة في البناء لمقاومة الزلازل. منها تقنية العازل الزلزالي وأجهزة امتصاص الصدمات على غرار ما تم استعماله في قاعة صلاة جامعة الجزائر. والتي سعتها إلى 36 ألف مصلي .

وأضاف بلعريبي، أن الجزائر عززت ترسانة من القوانين بإصدار القانون 20/04 الذي يحدد المخاطر ال10 الكبرى ومن بينها الزلازل. خاصة في الشمال الذي يعتبر منطقة نشاط زلزالي مستمر تتمركز فيه أغلب البنى التحتية و الساكنة بنسبة 70 بالمائة. كما انها من صدد الانتهاء وتحيين هذا القانون وملاءمته لإدخال المفاهيم الجديدة .

واستطرد وزير السكن، قائلا “منذ ثلاث سنوات وخاصة منذ دستور نوفمبر 2020 باشرت الجزائر اصلاحات جذرية شاملة”. “منها قطاع العمران وفق ما تضمنه تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من بينها إنجاز 1 مليون سكن خلال خماسي 2020/2024″. و”إنشاء بنك السكن لتمويل كل السكنات بقرار من رئيس الجمهورية”. حيث “رغم جائحة كورونا تم توزيع 920 ألف وحدة سكنية ما بين سنة 2020/2022”. وقد “حرصت وزارة السكن على تشييد جميع المرافق الضرورية والمقرات الأمنية حيث تم تجهيز 2570 تجهيز عمومي في فترة 2020/2022”.