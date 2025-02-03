وزير السكن يترأس اجتماعا هاما حول عدل 3

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اجتماعا تقييميا حول “عدل 3”.

وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام، والمفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، وكذا المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية.

كما حضر الاجتماع أيضا، المدير العام المساعد المكلف بالمشاريع على مستوى وكالة “عدل”، بالإضافة إلى المدراء الجهويين لوكالة “عدل”.

وحسب بيان الوزارة، فقد خصّص الاجتماع لمناقشة مدى تقدم إطلاق مشاريع دراسة وإنجاز سكنات “عدل 3” على المستوى الوطني، المقدرة بـ 200.000 وحدة سكنية، بعنوان قانون المالية لسنة 2025.

وأكد الوزير على أهمية احترام الرزنامة المحددة من طرف الوزارة في ما يخص الانطلاق في المناقصات المتعلقة بدراسات الهندسة المعمارية ومتابعة إنجاز المشاريع. مشيرا إلى أنه من أصل 200.000 وحدة سكنية، تم الإعلان عن مسابقات لدراسات الهندسة المعمارية ومتابعة إنجاز المشاريع لـ 194.370 وحدة سكنية على المستوى الوطني، أي نسبة 97% موزعة عبر 58 ولاية.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات بتعيين لجان لفتح الأظرفة وتقييم العروض.

كما أمر الوزير بإنشاء منصة رقمية مركزية تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بمكاتب الدراسات المشاركة في المسابقات عبر مختلف المديريات الجهوية لوكالة “عدل”. وأكد على ضرورة احترام الآجال المحددة.

وعلى صعيد متصل، تضمن الشق الثاني من الاجتماع الوقوف على مدى تقدم الدراسات والمصادقة على مختلف مخططات الأقطاب الحضرية التي سيتم إنشاؤها. والمقدرة بـ 47 قطباً حضرياً على المستوى الوطني.

هذا، وقد تم تقديم عرض مرئي متعلق بهذه الأقطاب الحضرية، كالقطب الحضري الجديد بولاية جيجل - تيبازة – البليدة والجزائر.

وأمر الوزير بتحضير، في أقرب وقت، اجتماعاً يخص جميع مدراء التعمير وإطارات وكالة “عدل” المكلفة بمتابعة 47 قطباً حضرياً جديداً عبر مختلف أنحاء الوطن.