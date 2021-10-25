وزير السكن يجتمع بمدير “GEST IMMO”

ترأس اليوم الاثنين، وزير السكن محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة اجتماعاً رفقة مدير مؤسسة فرع التسيير العقاري “GEST IMMO”. وحضر الاجتماع كل من إطارات الوزارة والمدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني.

وتم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى السُبُل الكفيلة بتحسين طرق تسيير أحياء عدل – حسب بيان وزارة السكن-.

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وكان المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني، قد ترأس في وقت سابق، اجتماعا تنسيقيا بمقر المديرية. وخصص الاجتماع للتحضير لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة، والوقوف على مختلف الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بتسليم السكنات.

وبعد سماعه العام لعرض مفصل عن كل مديرية، ألحّ المدير العام على ضرورة تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية. خاصة منها المتعلقة بتسوية العقود النهائية لسكنات صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن.

ودعا زيتوني، إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المتداخلين في هذا الملف ملزما مدير تسيير العقود بالوقوف والمتابعة اليومية للعقود. وفي حال تسجيل عراقيل يجب تبليغها مباشرة للمدير العام مرفوقة بتقرير مفصل عن كل حالة.

من جانب آخر كلف زيتوني، المدير العام المكلف بمتابعة المشاريع و مدير التسيير العقاري بإعداد محاضر تسليم واستلام السكنات الجاهزة. مع رفع جميع التحفظات التي يسجلها المكتتبين مباشرة بعد معاينتهم لمواقعهم ولسكناتهم.

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