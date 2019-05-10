وزير السكن يضع حجر الأساس لمشروع بناء 5300 مسكن جديد بصيغة عدل

أشرف أمس الخميس وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، على وضع حجر الأساس للإنطلاق في إنجاز 5300 مسكن بصغة “عدل”.

ووضع الوزير أمس حجر الأساس لانطلاق مشاريع إنجاز 5300 مسكن بصيغة البيع بالإيجار، على مستوى الصفصاف ببلدية مفتاح ولاية البليدة.

كما استمع الوزير قبل ذلك، إلى عرض مفصل حول القطاع، قدمه مدير السكن حول البرامج السكنية المسجلة بالولاية.

وعاين بلجود بعدها أيضا، وتيرة وسير أشغال مشروع إنجاز 3750 مسكن “عدل”، ومشروع إنجاز 4440 مسكن عمومي إيجاري بنفس الحي.

فضلا عن مشروع 7000 وحدة سكنية بصيغة “عدل” بسيدي سرحان “بوينان”، حيث شدد الوزير على مقاولات الإنجاز وأصحاب المشاريع

على ضرورة احترام الجودة في الإنجاز، مؤكدا أنه تم تنصيب لجان خاصة، لمراقبة جودة ونوعية الأشغال في المشاريع السكنية

عبر كافة ولايات الوطن، مشيرا إلى أن هذه اللّجان تضم تقنيين متخصصين من مركز المراقبة التقنية للبناء.

وأضاف بلجوز أن هذه اللجان ستقوم بزيارة للمشاريع السكنية، ومراقبة كل ما يتعلق بها من بناء وإسمنت ودهانات وأبواب وغيرها.