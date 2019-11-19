وزير السكن يكشف: 9 آلاف مليار لتهيئة 362 ألف قطعة أرض في 29 ولاية

من بينها 140 قطعة في طور التهيئة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، أول أمس، على هامش زيارة العمل والتّفقد التي قادته إلى ولاية ‏تبسة، أنّه تم إنشاء 362 ألف قطعة أرض عبر 29 ولاية.

منها 140 ألف قطعة في طور التهيئة، وخصص لهذه العملية أزيد من 92 مليار دينار لتهيئتها وربطها بمختلف الشبكات.

وأن نصيب ولاية تبسة من التحصيصات الاجتماعية بلغ نحو 15 ألف تحصيصة انتهت تهيئة 2400 تحصيصة

منها، توزع تباعا على طالبيها والبقية يجري العمل على اختيار الأرضية المناسبة والبدء في التهيئة.

كما كشف عن منح 500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم و500 إعانة مالية للبناء الريفي لصالح الولاية.

موصيا بمباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية للبدء في إنجاز المساكن، وبالمناسبة أضاف عن منح ولاية تبسة

غلافا ماليا هاما قدره 1.3 مليار دينار سيوجه لاستكمال أشغال التهيئة عبر مختلف الورشات السكنية الجاري

إنجازها، في انتظار الحصول على اعتمادات مالية إضافية، خلال السنة المقبلة، وفي معرض ذلك، أكد وزير السكن

أن الدولة الجزائرية ماضية في دعمها لمواصلة إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها عبر كامل ولايات الوطن،

وتعمل على رصد المبالغ المالية الضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتكفل الأمثل بالطلبات المسجلة في هذا

المجال، مفيدا في الأثناء أن ولاية تبسة استفادت من نحو 32 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 15 ألف

وحدة سكنية تم توزيعها، فيما تتواصل الأشغال لاستكمال إنجاز الحصص المتبقية وتوزيعها في آجال قريبة.