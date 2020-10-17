وزير السكن يوبّخ مسؤولي قطاعه في ولاية بومرداس:”لا تكذبوا علينا حول أسباب تأخر مشاريع السكن”!

أبدى، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، خلال زيارته لولاية بومرداس، غضبه من المديرين التنفيذيين لقطاعه، بسبب التأخر الفادح في سير المشاريع وتوقف العديد منها، إلى جانب عدم انطلاق أخرى، حيث تحدث بلهجة غاضبة وبأسلوب تهديد ضدهم بعدم التحجج بجائحة “كورونا”، لأن العمل الإداري استمر في المديريات بغض النظر عن العمل في الميدان لإنجاز مشاريع السكن لصالح ساكني ولاية بومرداس.

وقال الوزير كمال ناصري: “ما تجيبوش السبة بالكوفيد وما تحصلوش في الكوفيد، عليكم بتحمّل المسؤولية ولا تكذبوا علينا بأن المشاريع ستنطلق في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، لأن هذا مجرد كلام شفهي.. يجب التعاون مع الوالي، مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ومدير التعمير والبناء ومدير التجهيزات العمومية ومع رؤساء البلديات للنهوض بالقطاع”.

وبعد تلقيه عرضا مفصلا عن القطاع في الولاية، تدخل وزير السكن والعمران مباشرة من دون انتظار أخذ الكلمة، مبديا استيائه إزاء سير مشاريع السكن بمختلف صيغه، بسبب مشاكل العقار والإدارة، مؤكدا على وجود 11 ألف وحدة سكنية على مستوى الولاية، منها 8344 متواجدة على مستوى لجان الدوائر للتوزيع، كما طالب مدير السكن بالإسراع في الإنجاز وكذا دفع الملفات غير المنطلقة في البناء الريفي، والتي بلغت 2221 لم تنطلق، حيث كشف عن تقديم حصة جديدة للولاية تقدر بـ 400 وحدة سكنية في انتظار 100 أخرى.

وشدد الوزير اللهجة على مدير السكن، وأمره بالعمل بجدية لصالح المواطن وحلّ المشاكل بين المكتتبين والمرقين العقاريين من جهة، وبين المرقين والإدارة من جهة أخرى، مبديا أسفه إزاء التأخر الفادح في برامج السكن الاجتماعي التساهمي والتهيئة الخارجية.

كما قام وزير السكن بوضع حجر الأساس لانطلاق مشروع إنجاز 6834 مسكن بصيغة “عدل” بمشروع 1414 “عدل” في منطقة “الحلايمية”، وكذا انطلاق مشروع 50 مسكنا ترقويا مدعّما بالصيغة الجديدة برنامج 2018، لبلدية “بودواو البحري”، كما تمّ تدشين ثانوية ومتوسطة بالقطب الحضري 2200 مسكن عمومي إيجاري.

وبعد نهاية الزيارة الميدانية، تمّ توزيع مفاتيح ومقررات استفادة وعقود خاصة بـ 578 مسكن “عدل” ببلدية “أولاد هداج”، وكذا إعانات البناء الريفي المقدرة بـ 61 مقرر استفادة، مع تكريم الفائزين في المسابقة الخاصة بالجمعيات والأحياء والمحلات في إطار الإجراءات الخاصة بالوقاية من “كوفيد ١٩”.

وأسدى الوزير تعليمات صارمة لمدير السكن للوقوف على إنهاء المشاريع المتوقفة وغير المنطلقة لتمكين المواطنين من السكن بمختلف الصيغ.