وزير السكن: 120 ألف شهادة تخصيص لمكتتبي عدل جاهزة وستوزع لاحقا

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وزير السكن: 120 ألف شهادة تخصيص لمكتتبي عدل جاهزة وستوزع لاحقا
بقلم أمينة داودي

كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أنه تم تحضير كل شهادات التخصيص لمكتتبي عدل وسيتم توزيعها لاحقا.
وقال الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وكالة عدل كانت قد شرعت في تسليم شهادات التخصيص لكن تم توقيفها بسبب تصرفات بعض المواطنين في ولايتين، حيث قاموا بتصرفات غير مسؤولة وانتقلوا بعد استخراجهم الشهادات لوحدات عدل وورشات البناء.
وأضاف ناصري أن هذا السلوك مخالف لإجراءات الوقاية، لذا تقرر توقيف تسليم الشهادات لتجنب توسيع رقعة العدوى، مشيرا إلى أنه تم تحضير كل الشهادات للمكتتبين والبالغ عددهم 120 ألف مكتتب سيتم تسليمها في وقت لاحق.


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