وزير السياحة السعودي.. نحرص على التعاون مع الجزائر في كل المجالات

قال وزير السياحة السعودي، أحمد عقيد الخطيب، إن بلاده تحرص على التعاون مع الجزائر في جميع المجالات.

كما أشار وزير السياحة السعودي، إلى أن هذا القطاع يعتبر من أكثر القطاعات حيوية. مضيفا أن له دور مهم في زيادة النمو الاقتصادي للبلدان.

وذكر الخطيب في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار، أن الجزائر تزخر بامكانيات هائلة في هذا المجال.

للإشارة، تعتبر السعودية، ضيفة شرف في الطبعة الـ21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار.