وزير السياحة في زيارة رسمية لتونس اليوم

يشارك اليوم الثلاثاء وزير السياحة والصناعة التقليدية في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك لوزراء السياحة والثقافة للدول العربية.

أفاد بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية مشاركة عبد القادر بن مسعود بالاجتماع بتونس خلال الفترة الممتدة بين 15إلى17 أكتوبر الجاري.

وحسب البيان، فإن المشاركة تأتي في إطار تعزيز حضور الجزائر في مختلف لجان ومجالس جامعة الدول العربية.

كما تؤكد تجسيد عضوية الجزائر في فريق عمل مبادرة السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية.

وسيناقش المشاركون في هذا الاجتماع العديد من القضايا التي تهم قطاع السياحة والثقافة في العالم العربي.

أبرزها تقييم قرارات الاجتماع الأول الذي انعقد السنة الماضية والذي انبثقت عنه العديد من القرارات والمقترحات الهامة.