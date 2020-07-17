وزير السياحة: قطاع الفندقة والوكالات السياحية تضرروا كثيرا من كورونا وهكذا سنخفف الأعباء

صرح وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، اليوم الجمعة، قطاع الفندقة والوكالات السياحية تضرروا كثيرا من جائحة كورونا.

وخلال حلوله ضيفا على قناة النهار، بمناسبة اليوم المفتوح تضامنا مع السلك الطبي، أكد وزير السياحة أن القطاع سيحاول تخفيف الأعباء والخسائر الناجمة عن هذه الجائحة، مع مديرية الضرائب والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

من جانب آخر، أكد وزير السياحة جاهزية الفنادق لاستقبال المواطنين العالقين في الخارج من أجل الحجر الصحي.

وأضاف حميدو في ذات السياق أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات التي لها علاقة بهذا الإجراء، قصد توفير كل الاحتياجات والظروف الملائمة من اجل راحة المواطنين المتواجدين في الحجر.