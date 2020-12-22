وزير السياحة يؤكد على ترقية العمل المشترك لرفع تحديات السياحة العربية

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، اليوم الثلاثاء، على ترقية العمل المشترك بين الدول العربية.

وأوضح وزير السياحة، أن هذه الترقية تكون في ظل شراكة “معززة وشاملة” لمواجهة الصعوبات والتحديات،التي تواجه السياحة العربية البينية حاليا.

وأشار الوزير إلى أن التوصيات والقرارات المتفق عليها تستدعي بذل الجهود لتطبيقها وفق مقاربة تشاركية وتشاورية،مع جميع الدول العربية .

وشارك حميدو اليوم الثلاثاء، في أشغال الدورة الـ27 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وجدد وزير السياحة، التزام الجزائر بمواصلة تدعيم الجهود العربية لتنمية صناعة سياحية رائدة ومستدامة وآمنة.

وأعلن الوزير موافقة الجزائر على الوثيقة الاستراتيجية العربية النوذجية في مجال تعزيز الأمن السياحي العربي .

وبخصوص تدعيم السياحة في فلسطين شدد حميدو على تطبيق القرار الصادر عن المجلس الوزاري العربي للسياحة في 2018.

وينص القرار على دعوة البلدان العربية للمبادرة في توسيع الاستثمار السياسي العربي في دولة فلسطين.