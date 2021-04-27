وزير السياحة يؤكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون مع تونس

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد علي بوغازي على ضرورة تعزيز وتدعيم علاقات التعاون بين البلدين لاسيما بالسياحة والصناعة التقليدية.

واعتبر الوزير لقائه بنظيره التونسي لحبيب عمار، “فرصة لصنع معالم رؤية جديدة لإعطاء ديناميكية أقوى للعلاقات القائمة بين البلدين”.

وأوضح الوزير أن الاجتماع يعد سانحة لتقييم مدى تنفيذ -في ظل جائحة كورونا- ما اتفق عليه بخصوص قطاع السياحة.

ويرى بوغازي أن التعاون الثنائي بين قطاعي البلدين بآفاق واعدة نظرا لما يزخران به من مقومات سياحية مميزة.

من ناحيته أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية التونسي على وجود “إرادة قوية مشتركة بين البلدين لتقوية علاقات التعاون بينهما”.