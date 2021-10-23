وزير السياحة يفتتح موسم السياحة الصحراوية من تمنراست

أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي صبيحة اليوم السبت، على الإفتتاح الرسمي لموسم السياحة الصحراوية 2021/2022، بالموقع السياحي “تقمارت” بتمنراست.

وأكد الوزير خلال هذا الإفتتاح على خصوصية و استثنائية موسم السياحة الصحراوية لهذه السنة، هذا بعد تحسن الوضعية الوبائية بالجزائر.

وتزامنا مع إستئناف الرحلات الجوية، أوصى الوزير المتعاملين السياحيين واصحاب الوكالات السياحية بضرورة طرح عروض تنافسية واستقطاب اكبر قدر من السياح المحليين لاكتشاف كنوز بلادهم السياحية. مع التركيز على الرفع من مستوى الخدمات والانشطة الموجهة لهم.

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