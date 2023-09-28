وزير الشؤون الخارجية الدنماركي يحل بالجزائر أكتوبر المقبل

أكدت سعادة سفيرة مملكة الدنمارك، كاترين فروم هوير، أن وزير الخارجية الدنماركي سيحل بالجزائر شهر أكتوبر المقبل في اطار اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول الشمالية والدول الافريقية المقام بالجزائر .

وفي تصريح للسفيرة الدنماركية عقب تسليم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. قالت “هذا شرف كبير لي أن أكون هنا وأقدم أوراق أعتمادي لرئيس الجمهورية”.

مضيفة “الجزائر والدنمارك لديهما علاقات ثنائية وطيدة مبنية على الاحترام المتبادل. لدينا تعاون متين ومتنوع في مجالات الصحة التجارة والطاقة ولدينا رغبة مشتركة لتقوية علاقاتنا الثنائية. والبداية تكون بزيارة وزير الخارجية الدنماركي في اطار اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول الشمالية والدول الافريقية شهر أكتوبر في الجزائر” .