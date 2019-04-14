وزير الشؤون الدينية يكشف تفاصيل التحضير لشهر رمضان الكريم

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاحد، تفاصيل تحضير دائرته الوزارية لشهر رمضان الكريم.

وفي عرضه المتعلق بالتحضير لشهر رمضان، أشار أنه سيتم توفيرالاجواء الايمانية والروحية، وتنظيم النشاطات العلمية والثقافية والتربوية.

وهي التي من شأنها ان تعزز اواصر الأخوة والمحبة وتضمن الاستقرار والطمأنينة التي ينعم بها بلدنا المفدى.

ونوه الوزير بجهود الدوائر الوزارية التي تنسق معها بشكل محكم، عملية التحضير لإحياء أيام وليالي الشهر الفضيل.

وحسب الوزير، سيتم تنظيم جملة من النشاطات المناسبة لنفحات وتجليات الشهر الفضيل.

وفي مقدمتها جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم، في دورتها 16 والتي تنظم مسابقة دولية، يشارك فيها أكثر من 50 دولة.

كما سيتم تنظيم المسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.

مع تنظيم الاحتفال الرسمي بليلة القدر المباركة، يتم خلالها ختم البخاري والموطأ، وتكريم الفائزين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم، وبعض الشخصيات العلمية المعروفة بخدمتها لكتاب الله تعالى.

وسيتم أيضا تنظيم المسابقات القرآنية لكل الشرائح في كل مساجد الجمهورية، وتوزيع نسخ من المصحف الشريف برواية ورش على المساجد والمؤسسات والمواطنين.

أما بخصوص النشاطات المتعلقة بالتوجيه والارشاد الديني، يتم تهيئة المساجد وتنظيفها وتزيينها بالمصابيح الاقتصادية والرايات الوطنية.

مع اعادة ضبط مكبرات الصوت وفق المعايير المعمول بها.

كما سيتم تنظيم حملات تحسيسية حول التضامن والتكافل، وحث التجار على ضرورة التحلي بأخلاق وّآداب التعاملات.

ودعا الوزير الى الالتزام بمواقيت الاذان, وفق الرزمانة الرسمية، لا سيما صلاتي الفجر والمغرب.

كما حث ائمة مساجد الجمهورية على ختم القرآن الكريم كاملا في صلاة التراويح، مع مراعاة التخفيف، وضبط التهجد بالمساجد.