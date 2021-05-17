وزير الشباب والرياضة يعزي عائلة الفقيد سمير حجاوي

قدم وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، تعازيه لعائلة الفقيد حارس المنتخب الوطني سمير حجاوي الذي وافته المنية امس الأحد.

وكتب خالدي عبر تغريدة بالتويتر “يرحل عنا إلى الرفيق الأعلى حارس المنتخب الوطني سمير حجاوي بعد صراع شجاع مع المرض”.

وتابع الوزير “والذي كان يتوق أن تلامس قدماه أرض الوطن، إلا أن قضاء الله وقدره شاء أن يسبق أجله نجواه.

وأضاف خالدي “ولا يسعني أمام هذا المصاب الجلل إلا أن أتقدم بأصدق التعازي والمواساة لعائلة فقيد الرياضة والكرة الجزائرية وذويه”.

“الذين أشاطرهم ما ألم بهم وأضم قلبي إلى قلوبهم للدعاء للمرحوم بالمغفرة والرضوان، ولكل أفراد أسرته و بجميل الصبر والسلوان.”