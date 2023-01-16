وزير الصحة: إستلام 90 مستشفى مجهز بأحدث الوسائل بداية من هذه السنة

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن الدولة الجزائرية عازمة على وضع جميع الإمكانيات المادية للنهوض بقطاع الصحة.

وأضاف وزير الصحة خلال استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية، أنه تم تخصيص خلال 2023 ما يفوق 711 مليار دينار لتطوير المستشفيات ومن أجل تكفل أحسن بالمريض. مضيفا أنه سيتم إستلام 90 مستشفى مجهز بأحدث الوسائل إبتداء من العام الجاري.

وأوضح وزير الصحة، أن السلطات تقوم بمجهودات جبّارة لتوفير أحسن تكفل بالمريض. سواء من خلال إقتناء التجهيزات عالية الجودة وتوفير المورد البشري الكفئ لخدمة المريض. مشيرا إلى أن ميزانية هذه السنة المخصصة لقطاع الصحة والتي تجاوزت 711 مليار دج. ما هو إلا تأكيد على عزم السلطات للنهوض بهذا القطاع.

كما أشار وزير الصحة، إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد في التزاماته الـ 54 أن مجهود الدولة سيوجه لتكفل الأحسن بالمريض. وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إصلاح المنظومة الصحية ورقمنة الهيئات والمستشفيات والمصالح الصحية. الذي سيحدث تغيير إيجابي في القطاع الصحي”.