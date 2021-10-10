وزير الصحة: إطلاق موقع خاص للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد

قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن جائحة كورونا سيكون لها تأثير نفسي كبير يتطلب منا جهود للتكفل بالمرضى.

وأضاف الوزير، أن السياسات المعتمدة في الجزائر مكنت من ترقية حقوق المرضى والصحة العقلية. كما يجب تعزيز الطب النفسي في السجون والمصحات العقلية وكذلك عند الاطفال

وكشف الوزير، أنه منذ شهر مارس تم توجيه تعليمات من المجلس العلمي للتكفل بالأشخاص الذين يعانون من إضطرابات نفسية. حيث سيتم إطلاق موقع خاص للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد. وإنشاء مركز للعلاج البديل بالمواد الأفيونية لعلاج الادمان سيتم تمديده بستة مراكز جديدة مطلع 2022.

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