وزير الصحة: إفتتاح مصلحة بـ 120 سريرا للأطفال المصابين بالسرطان قريبا

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أنه سيتم إفتتاح عما قريب مصلحة تتسع لـ 120 سريرا قصد التكفل بالأطفال المصابين بالسرطان على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي “لمين دباغين” بباب الوادي.

بالإضافة كذلك إلى إنشاء مصلحة أخرى في طب الأورام بالمركز الإستشفائي الجامعي “إسعد حساني” ببني مسوس.

وأشار أمس بن بوزيد خلال زيارته إلى مصلحة طب أورام الأطفال على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي مصطفى باشا، أنه سيتم قريبا إفتتاح مصلحة بطاقة إستيعاب 120 سرير على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي “لمين دباغين” بباب الوادي. قصد التكفل بمختلف الامراض السرطانية التي تصيب الأطفال”. مشيرا إلى إنشاء مصلحة في طب الأورام للبالغين والأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي إسعد حساني ببني مسوس.

كما أكد وزير الصحة، أن الأدوية المضادة لمرض السرطان متوفرة حاليا ولا وجود لندرة. كما قام الوزير بزيارة مركز بابا حسن للتطوير العصبي للأطفال البالغين من 0 إلى 3 سنوات. حيث جدد إلتزام و دعم دائرته الوزارية لمرافقة هذه الهيئة الوحيدة في الجزائر.

وقال في ذات السياق: “سنعمل على أن يكون هذا المركز مركزا مرجعيا ومركزا له وضع قانوني للتمكن من تجهيزه. مشيرا إلى أن نجاح هذا المركز سيؤدي إلى إنشاء مراكز أخرى في غرب وشرق وجنوب البلاد.

وأضاف وزير الصحة، أن تواجد هذا المركز يعكس إلتزامه بالتكفل بهذه الفئة من الأطفال البالغين من 0 إلى 3 سنوات الذين يعانون من مختلف الإعاقات.