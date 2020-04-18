قام اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بزيارة إلى المركز الإستشفئي الجامعي محمد نذير ومستشفى بتقزيرت في تيزي وزو.

وخلال الزيارة تحدث مطولاً مع الطاقم الطبي الذي لديه هنأ على التضحيات التي قدمت خلال هذه الفترة من الجائحة.

كما قام الوزير بزيارة فندق ميزرانة الذي خصص للطاقم الطبي في تيقزيرت.

وقال الوزير “انا هنا بأمر من رئيس الجمهورية لأكون إلى جانب هؤلاء المتواجدين دائما في الواجهة خلال الجائحة”.

وصرح بن بوزيد ” كما أعلم بوجود نقائص وسنعمل على تصحيحها فلدينا فريقا من الخبراء المجندين لهذا الغرض”.

وكشف وزير الصحة على هامش الزيارة ان “الجزائر لم تشهد السيناريو الكارثي الذي توقع علماء حدوثه يوم 15 أفريل بوفاة عشرات الأشخاص”.

كما أضاف الوزير “لم نسجل أمس أي وفاة في حين كنا نسجل معدل 20 وفاة في اليوم”.

وقال الوزير ” لهذا لدي أمل بأن ينخفض عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 أو ينعدم تماما وربما نعلن تراجع الجائحة وإلغاء الحجر الصحي لتحرير الاقتصاد”.

اما فيما يخص الحصيلة الاخيرة قال وزير الصحة “الإحصائيات الأخيرة أبرزت استقرارا واضحا لانتشار الفيروس”.