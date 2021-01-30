وزير الصحة.. الجزائر كانت في الموعد واختيار البليدة كان بسبب معاناتها من كورونا

قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، إن الجزائر كانت في الموعد من خلال انطلاق عملية التلقيح.

وأضاف وزير الصحة على هامش انطلاق التلقيح،أن اختيار البليدة كأول ولاية لانطلاق التلقيح ضد كورونا،لأنها عانت كثيرا من الجائحة .

وأشار بن بوزيد، إلى أن الولاية كانت البؤرة الأولى للوباء، والتي فرض عليها الحجر الكلي.

كما شهدت البليدة، ضغط نفسي كبير، وفقدت الكثير من أبنائها –على حد قول الوزير-.

وأكد بن بوزيد، أن عملية التلقيح ستتم بصفة تدريجية وتشمل كل الولايات دون استثناء، بتنظيم كل التجهيزات اللوجيستيكية.

وأفاد وزير الصحة، أن اللقاح يبقى اللقاح الطريقة الأمثل للقضاء على الوباء، لكن دون التخلي عن التدابير الاحترازية والوقائية.