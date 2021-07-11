وزير الصحة: الخطر قائم.. يجب الإستعجال وتحصيل أكبر عدد من الأسِّرة بالمستشفيات

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن لقاءه مع الرئيس تبون، لم يكن الأول. بل إلتقى به عدة مرات من أجل إطلاعه على الوضع الوبائي في البلاد وكل التقارير التي تقدمها اللجنة العلمية.

وأضاف الوزير خلال استضافته بالتلفزيون العمومي في حصة مفتوحة، أن الرئيس تبون مهتم بالوضع وعلى اطلاع بكافة التطورات. حيث نعمل من خلال توجيهاته وأوامره. مؤكدا أن الحل الوحيد للتغلب على الوباء هو التوجه نحو التلقيح. خاصة وأن الجزائر لديها كمية كبيرة جدا من اللقاحات وهي فعالة ومضمونة. بالإضافة إلى احترام البروتوكول الصحي.

وكشف الوزير، أنه نظرا لارتفاع عدد الإصابات فقد تم عقد اجتماعات مع مدراء المستشفيات، أين تمت مطالبتهم بتحصيل الأسرة وأكبر عدد ممكن. مضيفا أنه بالرغم من تحصيل فهو عدد غير كاف لأن الخطر موجود ومازال قائما. وشدد على ضرورة رفع مستوى التأهب والإستعجال في المستشفيات.

“.وأكد الوزير في ذات السياق وبعبارات واضحة:” لازم الإستعجال.. لانقبل اي مريض يتجه إلى المستشفى ونقولولو ماكاش بلاصة”..”لازم نحبسوا هذه التصرفات