وزير الصحة: الدولة وفّرت الرعاية الصحية لسكان الجنوب

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن الدولة وفرت الرعاية الصحية لسكان الجنوب على مستوى ولاياتهم بدل الإعتماد على نقل المرضى نحو شمال الوطن لتلقي العلاج.

وأوضح وزير الصحة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية. أن مسألة التكفل بالمريض في سياسة الدولة، تتمثل في العناية به في مكان سكناه وليس بنقله إلى الشمال. وهو ما نطمح إلى التوصل إليه مع نهاية السنة الجارية.

وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لتوفير الأطقم الطبية وشبه الطبية الكفيلة بضمان الرعاية الصحية للنساء الحوامل بولاية برج باجي مختار. أكد سايحي أن هذه الأخيرة تحظى باهتمام بالغ في هذا المجال. مشيرا إلى أن مصلحة طب النساء والتوليد التابعة للمؤسسة العمومية الإستشفائية بذات الولاية. تتكون من طبيبة مختصة و 8 أطباء عامين و 4 جراحين وكذا 4 مختصين في الإنعاش والتخدير.

كما تابع في ذات السياق، أن عيادة التوليد التابعة للعيادة المتعددة الخدمات بتيمياوين. تتكون من 8 أطباء عامين وقابلات. كاشفا بأنه تم خلال السنة الجارية فتح 600 منصب لتكوين للقابلات بجنوب الوطن.

وفي رده على سؤال حول منهجية انتقاء وتقييم أداء مسيري المؤسسات الصحية. أكد الوزير أن 1100 مسير استفاد من التكوين على مستوى المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. و قد تم تعيينهم بحسب الأقدمية. كما سيتم إعادة تحيين معايير فتح الصيدليات الخاصة الواردة في القرار الوزاري المؤرخ في 15 جانفي 2005. والذي يحدد شروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها.