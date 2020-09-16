وزير الصحة الروسي يتحدث عن أعراض لقاح “سبوتنيك V”

تحدث وزير الصحة في روسيا، ميخائيل موراشكو، عن الأعراض المصاحبة لتلقي لقاح “سبوتنيك V”، ضد فيروس كورونا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال الوزير إن حوالي 14 بالمائة فقط من المتطوعين الذين تم تطعيمهم باللقاح، ظهرت لديهم أعراض متوقعة كالوهن وحمى قصيرة الأمد.

وأورد الوزير الروسي، في حديث للصحفيين: “تم تطعيم أكثر من 300 شخص، ولدى حوالي 14 بالمائة شكاوى بسيطة من ضعف في الجسم وآلام بالعضلات خلال النهار، وأحيانا يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة”.

مشيرا إلى أن هذه هي المضاعفات المتوقعة، ولاتختلف هذه الأعراض عن أعراض لقاح الانفلونزا الموسمية، وهي عادة تختفي خلال عدة أيام.

وأكد الوزير، إن اللقاح اجتاز عدة تجارب سريرية وما قبل السريرية، وتم تطويره على منصة كانت تستخدم سابقا لإنتاج اللقاحات.

وأضاف موراشكو: “يمكننا التأكيد بهدوء على سلامة هذا الدواء، ولكن يحب الحصول على معلومات أكثر تفصيلا وعمقا، عن أي دواء يتم استخدامه على نطاق واسع وخاصة عند استخدامه بالفعل مع عدد كبير من المرضى الذين لديهم تشخيصات مختلفة وحالات مناعة مختلفة”.