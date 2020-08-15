وزير الصحة الروسي يرد على الانتقادات التي طالت لقاح كورونا

رد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، على الانتقادات التي طالت لقاح كورونا

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد أكد وزير الصحة الروسي أنه سيتم نشر كافة البيانات الخاصة باللقاح ونشر معلومات أكثر عن الدراسة والتجارب بخصوصه.

وأفاد ميخائيل موراشكو، أن وزارة الصحة الروسية ستقوم بنشر نتائج الدراسات السريرية وما قبل السريرية قريبا جدا.

وتابع قائلا “ربما سنبدأ يوم الاثنين بنشر هذه المعلومات للعالم، الكثير لا يعرفون أن المنصة الحيوية التي جرى تطبيق اللقاح الجديد عليها، قد استخدمت سابقا في إنتاج 6 عقاقير”.