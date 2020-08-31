وزير الصحة الروسي يعلن موعد التطعيم الجماعي الشامل بلقاح “سبوتنيك V”

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الإثنين، إنه يعمل على تنفيذ عملية تطعيم جماعي ضدّ وباء “كورونا” نهاية العام الجاري.

ووفق موقع “روسيا اليوم”، فقد أكد موراشكو إن عملية التطعيم الشاملة ضدّ فيروس “كورونا” ستمسّ الأشخاص المعرضين للخطر، على غرار الأطباء والمعلمين، مع نهاية العام الجاري.

مضيفا بأن عملية تسليم أولى دفعات لقاح “سبوتنيك V” ستكون بكميات صغيرة بالنسبة للفئات المعرضة للخطر وذلك في وقت مبكر من سبتمبر، مع تنفيذ عمليات تطعيم جماعية بعد نوفمبر وديسمبر.

ونقل موقع “سبوتنيك” تصريح الوزير بأن اللقاح لن يكون إلزاميا وأن فريق تجارب ما بعد تسجيل اللقاح يتكوّن حاليا، كاشفا عن جمع أكثر من 2500 شخص متبرع لإجراء تجارب اللقاح.

جدير بالذكر أن روسيا تعدّ أول دولة في العالم سجّلت لقاحا مضادا لفيروس “كورونا” من إنتاج مركز “غاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

ومن المرتقب أن يتم تطعيم 40 ألف متطوع بلقاح “سبوتنيك V” الروسي منتصف سبتمبر المقبل في التجارب الثالثة السريرية للقاح لمعرفة مدى نجاعته وفعّاليته ضد “الوباء القاتل”.