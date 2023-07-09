وزير الصحة السابق أمام العدالة مجددا يوم 16 جويلية

من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 16 جويلية الجاري. ملف قضية وزير الصحة السابق بوضياف عبد المالك وعدد من افراد عائلته ،والمدير العام السابق للصيدلية المركزية الى جانب متهمين اخرين.

ويتابع بوضياف في هذا الملف بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران. عن إنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين منح له امتيازات. بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان. و متابعته رفقة عدد من افراد عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد. في حين تمت متابعة المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف احد اقاربه بطريقة مخالفة للقانون.

كما تاتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنفت هيئة دفاعه الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي. المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. التي ادانت عبد المالك بوضياف بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ و 4 مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما تمت تبرئته من تهمة استغلال النفوذ و منح امتيازات غير مستحقة. مع ادانة ابنائه كل من “ب.ز” بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة. و إدانة إبنته (ب.ه) بعقوبة 18 شهر حبس موقوفة النفاذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع حكم يقضي بالبراءة لزوجته (ب.د). و حكما يقضي بإدانة “ع.م” مدير السابق للصيدلية المركزية بوزارة الصحة بعقوبة بعقوبة 18 شهر حبس نافذ. و 500 الف دج غرامة. وأحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى عامين حبس نافذ لبقية المتهمين. مع حكما يقضي بمصادرة جميع الاملاك المنقولة و الحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للمتهمين المدانين في قضية الحال. مع الزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 200 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي لحق بها. كما تم تغريم الشركات المعنوية المحل متابعة بغرامة مالية قدرت ب20 مليون دج غرامة مالية نافذة .

التهم..

هذا وقد وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات. إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة. استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير ، جنحة الإثراء غير المشروع. تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني. الإخفاء العمدي للممتلكات وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.