وزير الصحة السعودي يُقدم نصيحة هامة للتخفيف من عدوى كورونا

قدم وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، نصيحة هامة لمواطنيه، لأجل تخفيف انتقال عدوى فيروس كورونا.
وغرد الوزير على صفحته بتويتر قائلا: “لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل، فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا”.
وأضاف الوزير السعودي: “أرجو الالتزام بلبس الكمامة، وعندما تجد شخص غير ملتزم فذكره بالالتزام”.
وتُحصي السعودية، 89011 إصابة مؤكدة بالفريوس التاجي، تعافى منهم 65790 شخصا، وتوفي 549 آخرين.
لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا.
أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخص غير ملتزم فذكره بالالتزام.
الله يحفظكم جميعا.
للاستزادةhttps://t.co/SS647lUUDh
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) June 2, 2020
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