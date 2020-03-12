وزير الصحة: الشخص المتوفي بسبب كورونا مريض بالسل

قدم وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، تفاصيل حول حالة الوفاة الأولى بفيروس كورونا المستجد، في الجزائر.

وقال وزير الصحة، أن الشخص المتوفي بسبب كورونا، مريض بالسل ويبلغ من العمر 67 سنة.

وبالنسبة للخمسة حالات الجديدة المؤكدة بالفيروس في الجزائر، قال بن بوزيد، أن 3 إصابات تنتمي لنفس العائلة الأولى المصابة بالفيروس، وحالتان مصابتان بكورونا، في عزازقة بتيزي وزو، وسوق أهراس.

ومن جهة أخرى، كشف أعلن وزير الصحة، مغادرة حالتين مصابتين بكورونا، من مستشفى معسكر، بعد التأكد من شفائهم.

كما غادر أمس الأربعاء، 8 أشخاص آخرين، مصابين بفيروس كورونا، مستشفى بوفاريك، وتماثل المصابون الثمانية للشفاء ونتائج تحاليلهم جاءت سلبية.

وعاد المصابون الثمانية إلى منازلهم على الساعة التاسعة وربع مساء، ومن بين المصابين المتعافين أطفال أحدهم عمره سنة ونصف.