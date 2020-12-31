وزير الصحة الفرنسي يستبعد حجر شامل جديد بسبب سلالة كورونا المتحورة

استبعد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، فكرة حجر صحي جديد، وإغلاق في فرنسا في الوقت الحالي.

لكنه رجح توسيع فترة حظر التجول في مناطق شرق البلاد التي تعد الأكثر تضرر.

وحذر المسؤولون في منطقة الشرق المهددة بشكل خاص من انتعاش الوباء.

وطلب رئيس بلدية نانسي، ماتيو كلاين عدم الانتظار، لاتخاذ قرار بشأن إعادة إغلاق محلي على الأقل.

وقال كلاين خلال مقابلة مع إذاعة “أوروبا 1″، إنّ وزير الصحة أوليفييه فيران أبلغه بأن هناك سيناريوهات عدة مطروحة على الطاولة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الاربعاء، عن تسجيل 26475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و303 وفيات، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 2600498، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 64381.