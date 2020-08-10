وزير الصحة اللبناني: استقلنا نزولا عند رغبة الشعب وليس هروبا من المسؤولية

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الإثنين، إن أعضاء الحكومة برئاسة حسان دياب، قررت الاستقالة نزولا عند رغبة الشعب وليس تهربا من المسؤولية.

وكشف وزير الصحة في تصريح للصحافة إن استقالة الحكومة مؤكد وسيعلن عن ذلك رئيس الحكومة حسان دياب لاحقا اليوم في مؤتمر صحافي.

مضيفا بأن الشعب اللبناني يعرف من ارتكب انفجار بيروت ومن يتحمّل المسؤولية والقضية لدى القضاء ونتمنى أن يكون عادلا في هذه القضية.

لافتا إلى أنه يأمل في إحقاق الحق وتجريم المرتكبين المقصّرين في حق لبنان واللبنانيين، مؤكدا بأن من كان مقصّرا فليتحمّل مسؤوليته أمام الرأي العام والضمير.

وأوضح وزير الصحة بأن الاستقالة لم تأتِ هروبا من المسؤولية بل نزولا عند رغبة الشعب المفجوع، وخاصة الذين كُلموا في وفاة ذويهم.