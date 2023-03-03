وزير الصحة: تدعيم المؤسسات الصحية في وهران بمسرعات خطية جديدة

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن تدعيم المؤسسات الصحية المتخصصة في علاج مرضى السرطان بولاية وهران. بمسرعات خطية جديدة، من أجل تحسين التكفل بالمرضى.

وأوضح وزير الصحة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أنه “تم برمجة تدعيم ولاية وهران بمسرعات خطية جديدة. وذلك باقتناء مسرعين لفائدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في معالجة مرضى السرطان (الأمير عبد القادر) بمسرغين. إلى جانب إقتناء مسرعين لصالح المركز الاستشفائي الجامعي (الدكتور بن زرجب). وثلاثة مسرعات أخرى موجهة لمشروع إنجاز معهد السرطان بوهران. والذي بلغت نسبة الأشغال به 90 بالمائة”.

وفيما يتعلق بمشاريع إنجاز مستشفيات جديدة بولاية وهران، لاسيما بكل من قديل وادي تليلات والكرمة. أكد وزير الصحة أنه سيتم وضع هذه المرافق الصحية المهمة قيد الخدمة في أقرب الآجال الممكنة”. مضيفا أنه سيتم العمل من أجل “التسريع في إجراءات تجهيزها وتدعيمها بالموارد البشرية اللازمة. بما فيها الأطقم الطبية وشبه الطبية. وكذا إنشائها بموجب مراسيم تنفيذية لتمكينها الاستفادة من ميزانية خاصة بها”.

وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع إنجاز مستشفى متخصص في علاج مرضى السرطان، بطاقة إستيعاب 140 سرير بولاية الأغواط، ذكر سايحي أن الأشغال انتهت به وتم تسليمه بتاريخ 12 جويلية الماضي، وهو حاليا في مرحلة التجهيز. مؤكدا أنه تم تحضير دفتر شروط لاقتناء 3 مسرعات خطية للعلاج عن طريق الأشعة والذي سيتم إيداعه للدراسة على مستوى اللجنة القطاعية للصفقات العمومية”.

من جانب آخر، وخلال رده على سؤال يتعلق بمشروع إنجاز مستشفى 60 سرير بدائرة اولاد إبراهيم بولاية سعيدة، أشار إلى أنه “سيتم دراسة إمكانية تسجيل مشروع لإنجاز مستشفى جديد بهذه المنطقة. وذلك في إطار دراسة الخارطة الصحية الوطنية الجديدة، وكذا توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور