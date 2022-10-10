وزير الصحة: ترقية الصحة العقلية وتوفير الرعاية لهذه الحالات أمر ضروري

قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية الذي يتضمن 6 محاور إستراتيجية مكملا للبرنامج الوطني للصحة العقلية لعام 2001. مشيرا إلى أن إدراج ترقية الصحة العقلية ضمن أولوية القطاع.

وأضاف وزير الصحة، خلال إفتتاح أشغال اليوم العالمي للصحة العالمية، أن المخطط الوطني للصحة العقلية تم إنشاؤه في إطار إستراتيجي شامل من أجل تنسيق جوانب الترقية والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. مشيرا إلى أنه على الرغم من جميع الإجراءات التي تم إتخاذها لا تزال هناك بعض التحديات سيما البصمة السلبية التي لا تزال تلاحق المصابين باضطرابات عقلية. وكذا صعوبة الحصول على الرعاية الخاصة بالصحة العقلية بسبب نقص التغطية المتخصصة في بعض المناطق الوطن.

وأشار وزير الصحة، إلى أن المنظمة العالمية للصحة أكدت في تقاريرها العجز العالمي للإستثمار في الصحة العقلية. وكذا الصعوبة والبطئ العالمي في توفير الرعاية الصحية. حيث لم يتمكن العالم من تحقيق معظم أهداف الصحة العقلية لعام 2020. مما أدى إلى تمديد مخطط عمل المنظمة العالمية للصحة الى عام 2030.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن السياسة المعتمدة بالجزائر مكنت من إحراز تقدم معتبر سواء من حيث الهياكل التي بلغ عددها 24 مؤسسة إستشفائية متخصصة. بالإضافة إلى المصالح المتواجدة في المراكز الإستشفائية الجامعية. مؤكدا أن حصر الرعاية الخاصة بالصحة العقلية في مستشفيات الأمراض العقلية قد يحد من الجهود المبذولة. من أجل توفير رعاية مستمرة لهذه الحالات التي غالبا ما تكون مزمنة.

لقد إزداد تعاطي المواد المختلفة والإدمان بشكل مثير للقلق خلال السنوات الأخيرة. الأمر الذي يحثنا على البقاء في حالة يقظة وتأهب مستمرين في مجالات الوقاية وتوفير الرعاية الصحية – يضيف وزير الصحة-

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