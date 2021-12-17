وزير الصحة: تفعيل الصندوق الوطني للسرطان.. وإنشاء 3 مصالح جديدة للتداوي بالأشعة

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أنه سيتم تفعيل وتثبيت الصندوق الوطني للسرطان بعد موافقة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. كما سيتم إنشاء ثلاثة مصالح جديدة للتداوي بالأشعة.

وأشرف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، بفندق الشيراطون بالعاصمة على إفتتاح أشغال المؤتمر الثالث عشر لطب الأورام المنظم من طرف الجمعية الجزائرية لطب الأورام بالتنسيق والتعاون مع رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان.

وأعلن وزير الصحة عن تفعيل وتثبيت الصندوق الوطني للسرطان بعد موافقة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان. حيث سيتم من خلال هذا الصندوق اقتناء 07 مسرعات خطية لتدعيم ما هو موجود ولتخفيف الضغط وتقليص المواعيد على المرضى فيما يخص مواعيد العلاج الاشعاعي.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء ثلاثة مصالح جديدة للتداوي بالأشعة. مصلحتين بالجزائر العاصمة ومصلحة بولاية خنشلة.

كما أعلن الوزير، أنه ولضمان التكفل الأمثل بمرضى السرطان، سيتم إنشاء شبكات لكل الإختصاصات السرطانية عبر الوطن. وذلك بربط الوحدات الإستشفائية على المستوى الوطني بالمراكز الإستشفائية الكبرى. كما سيتم العمل بداية من العام المقبل على إنشاء وحدات للطب التلطيفي (soins de supports) على مستوى المستشفيات الكبرى. كما سيتم تدعيم وتشكيل وحدات للعلاج المنزلي (SAD) من أجل تخفيف مشقة تنقل المرضى للمستشفيات.

وأكد وزير الصحة، بأنه وفي إطار السياسة الصحية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يضع من أولوياته الوطنية الإهتمام بمرضى السرطان. سيتم بعث برنامج وطني لمكافحة السرطان وهو البرنامج الذي سيتم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيقه.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة عن صياغة بروتوكولات علاجية توافقية من طرف رؤساء المصالح لطب الأورام سيتم العمل بها مع بداية 2022. على أن يتم توسيعها على الإختصاصات الأخرى.

وأعرب الوزير عن شكره لجميع أطباء السرطان وأطباء الاختصاصات التي لم تتوقف عن عملها طيلة إنتشار وباء كورونا.