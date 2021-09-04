وزير الصحة: تم تلقيح 8 ملايين شخص منهم 5 ملايين تلقوا الجرعة الأولى

قدم وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، عرضا امام الحكومة حول مدى تقدم عمليات اقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد 19 وسير حملة التلقيح.

وجاء في بيان اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، انه تم تقديم عرض تقييمي للوضع حول كميات اللقاح الـمضاد لكوفيد 19 الضرورية لتحقيق هدف تلقيح 70% من السكان، بغرض بلوغ الحد الأدني الـمطلوب لضمان الـمناعة الجماعية.

وفيما يتعلق بعملية التلقيح، فقد أشير إلى أن 8 ملايين شخص قد تم تلقيحهم منذ مطلع سنة 2021، من بينهم خمسة ملايين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي هذا الشأن، حرص الوزير الأول على التذكير بتعليمات السيد رئيس الجمهورية بالنسبة لأهمية تكثيف الجهود لتلقيح الأساتذة والمستخدمين التابعين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين الـمهني، وذلك قبل الدخول الـمدرسي والجامعي وكذا الدخول إلى التكوين الـمهني.