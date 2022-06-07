وزير الصحة: تنتظرنا مراحل أخرى لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين

قال وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبدالرحمان بن بوزيد اليوم الثلاثاء، إنّ هناك مراحل أخرى تنتظر قطاعه لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير في تصريحات صحفية على هامش الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في التحسيس حول فيروس كورونا والذي يندرج في إطار مشروع التعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي مساهمة المجتمع المدني بوقوفه إلى جانب المواطنين ومهنيى الصحة في مواجهة الجائحة.

كما أكد الوزير، أن العمل في وزارة الصحة يرتكز على المجتمع المدني والجمعيات.

مبرزا في الوقت ذاته، مدى الالتزام والتضحيات والإنجازات التي أظهرها في طليعة مواجهة الوباء، مترحما بالمناسبة على من مات ضحية هذا الوباء.

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