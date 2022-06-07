وزير الصحة: تنتظرنا مراحل أخرى لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين
قال وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبدالرحمان بن بوزيد اليوم الثلاثاء، إنّ هناك مراحل أخرى تنتظر قطاعه لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي هذا السياق، ثمّن الوزير في تصريحات صحفية على هامش الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في التحسيس حول فيروس كورونا والذي يندرج في إطار مشروع التعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي مساهمة المجتمع المدني بوقوفه إلى جانب المواطنين ومهنيى الصحة في مواجهة الجائحة.
كما أكد الوزير، أن العمل في وزارة الصحة يرتكز على المجتمع المدني والجمعيات.
مبرزا في الوقت ذاته، مدى الالتزام والتضحيات والإنجازات التي أظهرها في طليعة مواجهة الوباء، مترحما بالمناسبة على من مات ضحية هذا الوباء.
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وزير الصحة: اصابات كورونا في تراجع ونشكر الاتحاد الاوروبي
كما قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بوباء كورونا في تراجع كبير. كما أشار وزير الصحة، إلى أن هذا التراجع جاء بفضل تظافر الجهود ووعي المجتمع المدني الذي وقف إلى جانب منتسبي الصحة.
في حين، أكد وزير الصحة، أن البشرية عانت كثيرا من وباء كورونا الذي لم يشهد العالم مثله من قبل. شاكرا الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى على دعمها ومرافقتها في القضاء على الوباء.
كما ذكر بن بوزيد، أن الجزائر وضعت آليات مختلفة من أجل مواجهة هذا العدو المتسلل. وضعت على غرار تعبئة الهياكل الصحية وكل المؤسسات مع تكريس النفقات و الاستثمارات مثل اللقاحات.
بن بوزيد: وقفت على أمور مؤسفة خلال زياراتي لبعض الولايات
كما قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد إنه رأى أمور مؤسفة خلال زياراته لبعض الولايات.
كما أشار وزير الصحة، إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة. ويقوم وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد في ولاية الجزائر العاصمة. كما سيقوم وزير الصحة بمعاينة وتدشين منشآت صحية.
كما عاين، أمس الجمعة، عبد الرحمان بن بوزيد، مستشفى هواري بومدين الكائن ببلدية شلغوم العيد في ولاية ميلة في زيارة مفاجئة وغير معلنة .
وقال مصدر عليم للنهار، بأن مدير المؤسسة كان غائبا فيما دخل الوزير مرفوقا بوفده الوزاري المتنقل إلى ولاية قسنطينة.
وذلك في طريق العودة برا الى العاصمة بالاضافة إلى المرافقة الأمنية، حيث عاين الوزير لنقص المناوبين.
كما استمع لبعض المرضى، وقال شهود عيان بأن البروفيسور بن بوزيد خرج غير راض عما عاينه.
في حين، كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن مراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006. مع اقتراح تسعيرة موحدة لهذه النشاطات.
وقال وزير الصحة، أنه حان الوقت للنهوض بالقطاع والخروج من كل المشاكل التي أرهقت المواطن في رحلة بحثه عن العلاج. مشيرا إلى أن مجموعة من الخبراء في 25 إختصاصا طبيا تعكف على مراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006. واستحداث قائمة جديدة تتوافق مع المستجدات العلمية مع اقتراح تسعيرة موحدة لهذه النشاطات.
وأضاف وزير الصحة، أنه تم إعطاء الأولوية لمجالات الكشف الطبي المتمثلة في طب الأشعة. والبيولوجيا وعلم أمراض التشريح الطبي.
مشيرا إلى عقد لقاء بين إطارات الصحة وممثلي قطاعات وزارية أخرى للإعلان عن إنطلاق تجسيد النظام التعاقدي. مضيفا أن هذا اللقاء تم من أجل تطبيق أحد أهم توصيات الملتقى الوطني حول تجديد المنظومةالمنعقد في جانفي الفارط.