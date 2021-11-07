وزير الصحة: جلب 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا شهر ديسمبر

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الأحد، أنه سيتم جلب 7 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال الوزير بقصر المؤتمرات خلال حضوره للمؤتمر الجزائري للإستثمار، أن 13 مليون جرعة من لقاح كورونا مخزنة حاليا. مشيرا إلى القطاع يخشى أن تنتهي صلاحية هذه الجرعات قبل أن يتلقاها المواطنون.

كما كشف المسؤول الأول في قطاع الصحة، أن عدد المواطنين الملقحين بلغ 24 بالمئة من إجمالي المواطنين.

وعن الأعراض التي تم تسجيلها لدى بعض الأشخاص بعد تلقيهم لقاح كورونا. كشف بن بوزيد، عن ظهور إحمرار الجلد، وحمى وغثيان ودوار، وهعي أعراض لم تظهر على جميع الملقحين.

وكما تابع الوزير القول، أن المتحورات الناتجة عن فيروس كورونا، لا يوجد منها متحور جزائري. مؤكدا أن كل المتحورات التي تم تسجيلها بالجزائر قادمة من الخارج.

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أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الأطباء والمختصون، قاموا بعمل جبار من أجل إحتواء الوباء، منذ ظهور أول إصابة في الجزائر.

وقال الوزير، أنه بعد شهرين من ظهور الفيروس بالجزائر، كانت معظم الولايات قد انتشر بها الوباء. إلا في ولايات الجنوب الجزائري فقد كانت الإصابات معدودة.

وكشف بن بوزيد، أنه إلى غاية 31 أكتوبر تم تسجيل 5 إصابات جديدة، لكل 100 pcr. مشيرا أنه خلال الموجة الأولى من الوباء تم تسجيل 672 إصابة، والموجة الثانية سجلت 1133 إصابة. وتسجيل 1937 إصابة خلال الموجة الثالثة.

كما قال الوزير، أن أكثر الإصابات بالفيروس تم تسجيلها بولايتي العاصمة والبليدة. والولايات التي تقل فيها كثافة السكان لم تسجل عدد كبير من الإصابات. مشيرا إلى أن وفيات الرجال بفيروس كورونا أكثر بقليل من النساء، والعمال والمتنقلين هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وتابع ذات المسؤول، أن عدد مخابر الكشف عن فيروس كورونا بلغ عددها 130 مخبر عبر جميع ولايات الوطن.

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