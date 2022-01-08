وزير الصحة.. خطورة كورونا لم تتغلب على عزم الانسان في القضاء عليه

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، إن خطورة فيروس كورونا لم تتغلب على عزم الإنسان في القضاء عليه. كما أشار الوزير، على أن اللقاء بمثابة نقطة انطلاق لأخذ نفس جديد لإعادة بعث وعصرنة المنظومة الصحية بظل تفشي الوباء.

وأوضح وزير القطاع، أن اللقاء الذي حضره 700 مشارك جاء تنفيذا لأحد أبرز برنامج الرئيس تبون لتعزيز الرأس المال البشري. وهذا عن طريق تحسين مستوى الخدمات الصحية لتحقيق المسعى، حيث بات من الضروري وضع نظام جديد للمنظومة. والذي يعتمد على حوكمة فعالة ترتكز على استغلال أنجع للموارد الوطنية المتوفرة بشرية ومادية.

كما شكر بن بوزيد، رئيس الجمهورية خاصة والدولة عامة على الدعم والتشجيع الذي يقودمونه لقطاع الصحة. واشار الوزير إلى أن اللقاء هو المحطة الأخيرة بعد اللقاءات التي جرت منذ سبتمبر الماضي مع الشركاء والمجتمع المدني.

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في حين أكد، الوزير، أن اللقاء سيسلط الضوء على 8 ورشات عمل على مواضيع متعددة أهمها تطبيق المناهج الجديدة للصحية الوقائية. وحوكمة وتسيير المؤسسات ومراجعة القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة. وتوفير المواد الصيدلانية وتنظيم الخدمات وشبكات العلاج والنظام المعلوماتي والرقمنة في القطاع.

كما ستنبثق عن أشغال الورشات توصيات ستعرض على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص المنظومة المنشودة .

في حين قال الوزير “أملنا كبير بأن يكون اليوم بمثابة حجر الأساس الأولى للقضاء على معاناة المريض”. و”تسهيل حصوله على العناية المناسبة وتحسين ظروف مستخدمي قطاع الصحة.