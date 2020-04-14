وزير الصحة: رئيس الجمهورية يعرف جيدا ملف الخدمة المدنية ولهذا قرر إعادة النظر فيه

كشف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، أن “رئيس الجمهورية يعرف جيدا ملف الخدمة المدنية و هذا ما جعله يقرر إعادة النظر فيه”.

وقال بن بوزيد ان ملف “الخدمة المدنية تم وضعه لفترة إستثنائية، لكنه بقي لأكثر من 30 سنة”.

كما أشار وزير الصحة في ذات السياق انه سيتم سن “إجراءات تحفيزية تجعل الأطباء يتجهون بمحض إرادتهم للولايات الداخلية”.

من جهة أخرى كشف وزير الصحة عن معدل الدخول لكلية الطب لأبناء الجنوب قائلا “معدلا الدخول لكلية الطب لأبناء ولايات الجنوب سيحدد بـ 14/20”.

وأضاف وزير الصحة أنه سيتم “مضاعفة الأجر لمن يختار العمل في الجنوب”.

كما إقترح بن بوزيد “إنشاء مصالح إستشفائية جهوية عوض وضع مستشفيات كبرى ببعض المناطق فقط”.